Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı, yüzüne tükürdü

(Kamalı Haber)

Dikmen'de meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Ü tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının 04.07.2021 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen "Mülke Tecavüz, Darp, Sarhoşluk, Rahatsızlık Çıkarma, Uygunsuz Tavr-1 Hareket, Sokağa Çıkma Yasağına Aykırı Hareket" suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 04.07.2021 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Dikmen'de sakin zanlının Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sokağa çıkma emirnamesine aykırı olarak eski kız arkadaşını görüp konuşmak istediği gerekçesi ile Marmara Bölgesi 15. Sokakta bulunan isimsiz apartmanın 1 numaralı dairesine kilitsiz vaziyette duran mutfak kapısını adı edilenin izni hilafinda açıp girmek sureti ile mülküne tecavüz ederek akabinde aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip adı edileni kollarından tutup yatağa doğru bastırmak ve yüzüne tükürmek sureti ile darp ettiğini anlattı.

Polis, zanlının konu ikametgahın önünde nefesinde 136 promil alkol tesiri altında bulunduğu esnada yüksek sesle bağırıp çağırıp rahatsızlık çıkarıp ellerini ve kollarını gelişigüzel sallayıp uygunsuz tavır harekette bulunduğu esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının davası görüşülünceğe değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 3 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.