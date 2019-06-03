Yine kaza! 1 yaralı

Bugün saat 12:50 sıralarında,meydana gelenda Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu, Yeniceköy kavşağı ile Aslanköy girişi arasında, Beyarmudu'nda sakin Akçam Karaoğulları (E-47), yönetimindeki KF 881 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refujden karşı şeride geçip ardından gidiş istikametine göre yolun sağından dışarı çıkarak ağaca çarptı.. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.