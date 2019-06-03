Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...

Yine kaza! 1 yaralı

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
Yine kaza! 1 yaralı
banner44

banner41
Bugün saat 12:50 sıralarında,meydana gelen kazada  Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu, Yeniceköy kavşağı ile Aslanköy girişi arasında, Beyarmudu'nda sakin Akçam Karaoğulları (E-47), yönetimindeki KF 881 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refujden karşı şeride geçip ardından gidiş istikametine göre yolun sağından dışarı çıkarak ağaca çarptı.. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KazaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hilmi 2019-06-03 14:28:50

iyiki karşı şeritten gelen araba yoktu... hala daha bir bariyer yapamadılar!!! yazıklar olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlısına 3 gün tutukluk
Uyuşturucu zanlısına 3 gün tutukluk
Özakan tutuksuz yargılanacak!
Özakan tutuksuz yargılanacak!
Kaçaklar tutuklu yargılanacak
Kaçaklar tutuklu yargılanacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim