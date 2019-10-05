Yine Kaza!

Lefkoşa’da bugün saat 15.00 sıralarında Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde Faruk TUNA (E-47) yönetimindeki KV 092 plakalı salon araç ile dikkatsiz bir şekilde soldan ikinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada soldan birinci şerit içerisine geçmeye çalıştığı sırada o esnada anayol üzerinde aynı istikamete doğru seyreden Ayda MALEKİ (K-24) yönetimindeki MA 741 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Polisten alınam bilgiye göre çarpmanın etkisiyle savrulan MA 741 plakalı araç orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.