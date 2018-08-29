Yine kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 01:00 sıralarında Gazimağusa–Lefkoşa anayolu trafik kazası meydana geldi.

Korkuteli’nde sakin 29 yaşındaki Fatih Acu, yönetimindeki NM 404 plakalı salon araç ile Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine doğru seyrederken dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Araç boş tarla içersinde üç takla attıktan sonra durabildi.

Kaza sonucu ağır yaralanan Fatih Acu, Gazimağusa devlet hastanesi acil servine kaldırıldı. Acu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.