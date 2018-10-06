Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94883
ALTIN
237.109
DOLAR
6.1307
STERLİN
8.0356
EURO
7.0588
NASA'dan Uyarı: Uzay Çağının Rekor Soğuklarına Hazır Olun
NASA'dan Uyarı
Instagram değişti! İşte yeni gelen özellik
Instagram değişti!
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri...
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Facebook'a veri ihlali soruşturması

Yine kaza, motor sürücüsü yaralandı!

Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 16:45
Yine kaza, motor sürücüsü yaralandı!

Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki motosiklet sürücüsü Burhan İnce yaralandı.

Kaza, saat 14.40 sıralarında, 57 yaşındaki  Alp Yurdakul yönetimindeki ZLT 378 plakalı salon araç ile Gazimağusa -Lefkosa eski yolu boyunca seyredip DAÜ kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Lefkoşa - Gazimağusa Anayoluna dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden 29 yaşındaki Burhan İnce yönetimindeki LV 493 plakalı motosikletin önünü tıkaması sunucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Burhan İnce Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor

banner22
Anahtar Kelimeler:
GazimağusaMotor KazasıTrafikHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her Daim Dostlar, Çanakkale Göletinde Kuş Gözlemi Yaptı
Her Daim Dostlar, Çanakkale Göletinde Kuş Gözlemi Yaptı
Mehmetçik’te Ziva Fest yapıldı
Mehmetçik’te Ziva Fest yapıldı
Erhürman: Daha fazla üreteceğiz
Erhürman: Daha fazla üreteceğiz

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim