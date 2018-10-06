Yine kaza, motor sürücüsü yaralandı!

Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki motosiklet sürücüsü Burhan İnce yaralandı.
Kaza, saat 14.40 sıralarında, 57 yaşındaki Alp Yurdakul yönetimindeki ZLT 378 plakalı salon araç ile Gazimağusa -Lefkosa eski yolu boyunca seyredip DAÜ kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Lefkoşa - Gazimağusa Anayoluna dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden 29 yaşındaki Burhan İnce yönetimindeki LV 493 plakalı motosikletin önünü tıkaması sunucu çarpıştılar.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Burhan İnce Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor