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Yine kaza, yine ölüm!
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Yine kaza, yine ölüm!

Tepebaşı - Akdeniz Anayolu'nda bugün saat 13:30 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Sultan KAHRAMAN yaşamını yitirdi.

16 Kasım 2021 Salı 15:18
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Yine kaza, yine ölüm!
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Tepebaşı - Akdeniz Anayolunun 2-3 km’leri arasında, bugün saat 13:30 sıralarında, Muhammet KAHRAMAN (E-27), yönetimindeki DE 321 plakalı salon araç ile Tepebaşı istikametinden Akdeniz istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla atmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Muhammet KAHRAMAN ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Sultan KAHRAMAN (K-22) ve Sultan Ecrin KAHRAMAN (K-4) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır.

Kazada ağır yaralanan Sultan KAHRAMAN, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Muhammet KAHRAMAN ve Sultan Ecrin KAHRAMAN’ın ise tedavileri halen devam etmektedir. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 16.11.2021 17:34
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