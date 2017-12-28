Yine Kooperatif

Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Gönyeli’de faaliyet gösteren ve Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerinden olan Binboğa Karma Hayvan Yemi Ürünü ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. isimli işyerinde veznedar olarak çalışan Aziz Batık, şirkete ait 75 bin 899,70 TL parayı çalmakla suçlanıyor.

Aylar önce yapılan uyarılara ve Diyalog’ta yer alan haberlere karşın Koopbank Yönetimi’nin son bir yılda gerekli denetimleri yapmadığı veya ihmal ettiği veya geciktirdiği belirtiliyor.

Şikayet üzerine hakkında soruşturma yapılan zanlı, yargılanacağı davalardan teminata bağlanmak üzere Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede polisin aktardığı olgularda zanlı Aziz Batık’ın 2016 – 2017 yılları arasında Binboğa Karma Hayvan Yemi Ürünü ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. isimli işyerinde veznedar olarak çalıştığı dönemde müşterilerden tahsil etmiş olduğu toplam 75 bin 899,70 TL nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp çaldığı belirtildi.

Polisin mahkemede aktarmış olduğu olgular ışığında zanlı teminata bağlanıp serbest kaldı.

Arkası kesilmiyor

İktidar partilerinin atadığı kişilerce yönetilen ve bir zamanlar çiftçinin, köylünün malı olan Kooperatif Merkez Bankası bünyesindeki kuruluşlarda meydana gelen soygun, vurgun, hırsızlık ve suistimal olayları bitmek bilmiyor.

Yıllar önce yaşanan Kimyevi Gübre, Hayali Hellim İhracatı, Banka soygunu gibi olayların perde arkası henüz aydınlatılmadığı gibi, suçlu olduğu iddia edilen sorumlular da yargılanmadı.