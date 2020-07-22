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Yine Özel Jet Yine Merit!

Kısa bir süre önce “Özel Jet Krizi” ile sallanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni bir özel jet krizi ile gündemde.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 14:53
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Yine Özel Jet Yine Merit!

Kısa bir süre önce “Özel Jet Krizi” ile sallanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni bir özel jet krizi ile gündemde.

Adabasını Haber Merkezi’nin edindiği bilgilere göre 8 kişilik bir grubu taşıyan özel jetin Ercan’a indiği ve içerisindeki 8 kişinin PCR testi kontrolü olmadan ülkeye sokularak Merit Royal Otel’e götürüldüğü öğrenildi.

Sağlık Bakanlığının bu gelişme sonucunda 8 yolcu ile birlikte 22 otel çalışanını karantinaya aldığı, Merit Royal Otel’i de karantina altında tuttuğu gelen bilgiler arasında.

Günün ilerleyen saatlerinde hükümetin bu konuda açıklama yapması bekleniyor.

KAYNAK : ADA BASINI

Son Güncelleme: 22.07.2020 15:01
Anahtar Kelimeler:
Özel Jet KriziMerit Royal Otel
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