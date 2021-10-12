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Yine toplanamadılar!

Meclis'te nisap yine sağlanamadı.. Oturuma katılan milletvekilleri, "Bu iş maskaralığa döndü" diyerek tepki gösterdi

12 Ekim 2021 Salı 10:57
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Yine toplanamadılar!
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Cumhuriyet Meclisi genel kurulu yine toplanamadı.. Dün toplanmayı deneyen Meclis,  yine başarılı olamamış, toplantı bugüne ertelenmişti.

İlk denemede Meclis Genel Kurul salonunda sadece Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve katip Menteş Gündüz dışında 6 milletvekili hazır bulundu.

UBP milletvekilleri Dursun Oğuz, Olgun Amcaoğlu, Resmiye Canaltay Eroğlu, Yasemin Öztürk ve Ali Pilli dışında hiçbir milletvekili salonda değildi.

Milletvekillerinin kendi aralarında “Nedir  bu maskaralık… Bu iş maskaralığa döndü” şeklindeki söylemleri BRT Meclis canlı yayınına yansıdı.

İlk deneme başarısızlığı sonrasında 10 dakika ara verildi, Başkan Sennaroğlu ikinci kez toplantıyı açmayı denedi.

24 saat erteleme

Bu kez sayı biraz daha arttı ancak hükümet meclisi açmayı yine başaramadı ve toplantı 24 saat sonraya ertelendi.

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