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Yine trafik kazası!

Pınarbaşı – Boğazköy Anayolu üzerinde trafik kazası!

06 Nisan 2019 Cumartesi 14:31
Yine trafik kazası!
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Boğazköy istikametine gitmekte olan Selçuk Manecioğlu (E-26), direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarına çarptı. 

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Pınarbaşı - Boğazköy Anayolu üzerinde, Selçuk Manecioğlu’nun (E-26), yönetimindeki KP 275 plakalı araç ile bugün saat 13.00’de Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan bir evin bahçe duvarına çarptığı kaydedildi.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin halen sürdüğü, soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

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Son Güncelleme: 06.04.2019 16:18
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberPınarbaşı – Boğazköy AnayoluTrafik Kazası
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