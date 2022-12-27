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Yine tüp gaz sıkıntısı

Piyasada yeniden tüp gaz sıkıntısı baş gösterdi. Bazı satış noktalarında ev tipi tüp gaz bulmak zorlaştı. Tedarikçi firmaların dolum yapılana kadar gaz stoklarını ‘sınırlı sayıda’ ve ‘kontrollü’ olarak kullandığı öğrenildi.

27 Aralık 2022 Salı 12:32
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Yine tüp gaz sıkıntısı



Piyasada yeniden tüp gaz sıkıntısı baş gösterdi. Bazı satış noktalarında ev tipi tüp gaz bulmak zorlaştı. Tedarikçi firmaların dolum yapılana kadar gaz stoklarını ‘sınırlı sayıda’ ve ‘kontrollü’ olarak kullandığı öğrenildi.

Kıbrıs Türk Petrollerine ait LPG gazın adaya zamanında ulaşmadığı, gazın gelmesinin geciktiği gerekçesiyle sorun yaşandığı iddia edildi.  Dolum tesislerinde ise, tüp gazın ‘önümüzdeki hafta’ temin edilmesi ön görüsü ile ‘sınırlı satış’a gidildiği ifade edildi.

‘Ülkeye gaz teminin zamanında yapılmadığı gerekçesiyle’ yaşanan tüp gaz sıkıntısı, bazı marketlerde tüketiciye yansımaya başladı.

Bazı marketlerin, tedarikçilerden satış için talep ettiği ev tipi tüp gazların dolumunun yapılmadığı cevabını aldığı öğrenildi.

Kaynak : Yenidüzen

Anahtar Kelimeler:
Tüp GazPiyasaSıkıntı
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