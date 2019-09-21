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Yine uyuşturucu!

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:24
Yine uyuşturucu!

Polis, Pamuklu-Kumyalı anayolu üzerindeki yolda yaya olarak yürüyen şahıs üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu buldu. Şahıs tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 19.00 sıralarında Pamuklu-Kumyalı anayolu üzerinde bir polis ekibi tarafından devriye yapıldığı sırada, o esnada yolda yaya olarak yürümekte olan M.B.İ.’nin (E-39) şüpheli hareketlerinden dolayı üzerinde yapılan aramada yaklaşık 3 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor. 

Diğer polisiye haberler:
MİNARELİKÖY’DE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ
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***
ÇAYIROVA’DA KANUNSUZ AVLANMA    
Çayırova’da, Valya mevkiinde M.Ö.(E-55), file/ağ kullanmak suretiyle koruma altında bulunan pulya kuşlarını kanunsuz olarak avladığı tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

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YineUyuşturucuHaberKıbrısGündem
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