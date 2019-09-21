Yine uyuşturucu!

Polis, Pamuklu-Kumyalı anayolu üzerindeki yolda yaya olarak yürüyen şahıs üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu buldu. Şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 19.00 sıralarında Pamuklu-Kumyalı anayolu üzerinde bir polis ekibi tarafından devriye yapıldığı sırada, o esnada yolda yaya olarak yürümekte olan M.B.İ.’nin (E-39) şüpheli hareketlerinden dolayı üzerinde yapılan aramada yaklaşık 3 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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