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Yine uyuşturucu!

Polisiye Haberler...

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:21
Yine uyuşturucu!

İskele Belediyesi Makkenzi halk plajında dün Saliha Batıhan (K-49) ile Akile Önder (K-61) denizde yüzdükleri sırada aşırı dalga ve akıntıdan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay mahallinde bulunan vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan şahıslar Gazimağusa Devlet Hastanesine sevk edilerek acil serviste yapılan ilk yardım müdahalelerine müteakip, Önder, dahiliye servisinde müşahede altına alınırken, Batıhan ise Girne Yakın Doğu Hastanesine sevk edilip, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

UYUŞTURUCUYA TUTUKLAMA
 
Polis Basın Bülteni’ne göre,  Dipkarpaz’da daha önce meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada konuyla alakası olduğu düşünülen O.M’nin Lefkoşa’daki ikametgahındA dün yapılan aramada, yaklaşık 47 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 4 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap parçaları bulundu. O.M. tutuklandı.

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda dün S.E.(E-24) ile Y.A.’nın (E-53)  Para Kambiyo Yasasına aykırı hareket ederek  S.E’nin 18 bin 200 ABD Doları, Y.A.’nın da 22 bin 400  ABD Doları nakit para ile  KKTC’den çıkmaya çalıştıkları tespit edildi.

Her iki şahıs hakkında yasal işlem balatıldı.

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UyuşturucuPolisHaberGündem
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