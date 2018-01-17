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Yine uyuşturucu, 3 tutuklu

Polis, iki araçta ve bir kişinin üzerinde arama yaptı, 3 kişiyi uyuşturucudan tutukladı...

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:11
Yine uyuşturucu, 3 tutuklu
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Polis, dün iki araçta ve bir kişinin üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu bularak yaşları 31 ile 35 arasında değişen 3 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşamüzeri Geçitkale- Sütlüce anayolunda M.T.’nin (E-31) aracında arama yapıldı.

Araçta sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde bulundu. Meseleyle ilgisi görülen F.E.’nin (E-35) aracında da arama yapıldı ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 74 gram ağırlığında madde bulundu. Uyuşturucu maddeler emare olarak alınırken M.T. ve F.E. tutuklandı.

Öte yandan dün Dikmen’de de bir kişi uyuşturucudan tutuklandı. 

Dikmen’de N.M.’nin  (E-33) üzerinde yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram ağırlığında madde ve tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet elle sarılmış ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alındı. Söz konusu kişi tutuklandı.

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