Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni

YKP, 30. kuruluş yıldönümünde kokteyl düzenledi

31 Ekim 2019 Perşembe 19:57
YKP, 30. kuruluş yıldönümünde kokteyl düzenledi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 30. kuruluş yıldönümü nedeniyle Lefkoşa Bedesten’te kokteyl düzenlendi.

YKP’den yapılan açıklamaya göre, kokteyle Kıbrıs’ın her iki yanından çeşitli sendika ve örgüt temsilcileri, Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek ile AP Kıbrıs Bürosu temsilcileri de katıldı.

Kokteylde İngilizce bir konuşma yapan YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran, 30 yılın kendileri için önemli olduğunu söyledi. İlk yola çıkarken ortaya koydukları ilkelerden sapmaksızın ileriye doğru geliştirerek mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizen Durduran, katılan herkese teşekkür ettikten sonra dayanışma gösterip, katılan sendika ve sivil toplum örgütü temsilcilerini aralarında görmekten de çok mutlu olduklarının belirtti.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı ise Türkçe yaptığı konuşmasında, YKP’nin çeşitli konulardaki görüşlerini aktardı ve mücadelenin sürdüğüne vurgu yaptı.

Kanatlı, Yeni Kıbrıs Partisi’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki rejime karşı, bölünmüş yurtlarının yeniden birleşmesi için 30 yıl boyunca sürekli mücadele verdiğini ve mücadele verenlerle birlikte olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki yaşamın, “dayatılan” sosyo-ekonomik politikalarla her geçen gün daha da zorlaştığını savunan Kanatlı, Türkiye’nin yerel alt yönetimi gibi hareket eden yönetimin fonksiyonunun her geçen gün daha da azaldığını iddia etti.

Kanatlı, şöyle devam etti:

 “YKP, 1989 yılında yola çıkarken ‘vilayetleştirmeye hayır’ sloganını kullanmış, ‘talimatla yönetilmeye hayır, bu memleket bizim biz yöneteceğiz’ demişti, bugün bu sloganlar hâlâ günceldir…

YKP, 30 yıldır, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü bir mücadele de veriyor, bu mücadeleyi de ileri taşımada kararlıdır”

Kıbrıs sorununa da değinen Kanatlı, YKP’nin, liderlerin ortak çağrı yapacağı ve adanın yeniden birleşmesini sağlayacak her türlü antlaşma taslağıyla ilgili olumlu yaklaşımını korumaya devam ettiğini vurguladı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakanlık’ta trafik konuşuldu…
Başbakanlık’ta trafik konuşuldu…
Genç kızlara fuhuş yaptıran Alpaslan teminata bağlandı
Genç kızlara fuhuş yaptıran Alpaslan teminata bağlandı
Çiftçi ve hayvancının sorunları masaya yatırıldı
Çiftçi ve hayvancının sorunları masaya yatırıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim