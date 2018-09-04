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YKP, 6 Eylül’deki Eylem İçin Katılım Çağrısı Yaptı

Yeni Kıbrıs Partisi, yaşanan ekonomik krizin statükonun sürdürülemez olduğunu hatırlattığını kaydetti ve krize karşı verilen mücadelede Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik talebin de yer almasının önemli olduğunu vurguladı.

04 Eylül 2018 Salı 14:51
YKP, 6 Eylül’deki Eylem İçin Katılım Çağrısı Yaptı

YKP, 6 Eylül, Perşembe günü saat 18.00’de federal Kıbrıs talebine sahip çıkan herkesi , “sosyo-ekonomik yıkım paketlerine” karşı “talimatla yönetilmeyi” reddettiğini vurgulayan herkesi Dereboyu’ndaki trafik ışıklarında buluşarak düzenlenecek eyleme katılma çağrısı yaptı.

YKP’den yapılan yazılı açıklamada, “Son masaya konan Guterres belgesi/çerçevesi bizlere yol alınabilmesi için güvenlik ve garantiler konusunda ciddi adım atılması gerektiğini hatırlattı” ifadeleri yer aldı.

Yaşanan son krizdeki ekonomik yıkım için, ses vermek, mücadele etmek için sokakta olmanın önemli olduğu belirtilen açıklamada, “Krizin merkezi Ankara olduğu için, mücadele de yüzünü, sesini buradaki temsilciliğine, TC elçiliğine dönmesi gerekir” denildi.

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YKPEylemHaberKKTC
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