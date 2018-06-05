Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98684
ALTIN
191.678
DOLAR
4.6156
STERLİN
6.1694
EURO
5.3977
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Şahan, Recep İvedik 6'nın afişini yayınladı
Recep İvedik 6'nın afişi yayınlandı

YKP adayları bölge bölge açıklandı

YKP seçimler için belediye meclislerine TDP ve CTP’nin listelerinde adaylar gösterdiğini açıkladı. YKP yerel seçimlerle ilgili tavırlarını; YKP üyesi olarak seçime dahil olanların bölgesi, bulunacakları parti ve sıralarını da duyurdu...

05 Haziran 2018 Salı 12:49
YKP adayları bölge bölge açıklandı

Yeni Kıbrıs Partisi  (YKP), 24 Haziran’daki seçimler için belediye meclislerine yönelik CTP VE TDP’nin listelerinde adaylar gösterdiğini açıkladı.

Buna göre, TDP’nin  belediye meclisi adayı listelerinde Lefkoşa’da 4, Gazimağusa 4, Beyarmudu’nda 1; CTP belediye meclisi adayı listelerinde Değirmenlik’te 1 ve Çatalköy’de 1 YKP’li aday  bulunuyor.

Yeni Kıbrıs Partisi Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı, basın toplantısı düzenleyerek yerel seçimlerle ilgili tavırlarını açıkladı ve YKP üyesi olarak seçime dahil olanların bölgesi, bulunacakları parti ve sıralarını duyurdu.

“KKTC YEREL YÖNETİMLERDE CİDDİ SİYASİ YAPISAL DÖNÜŞÜMLERİN ARİFESİNDE”

YKP Genel Merkezi’nde yer alan basın toplantısında konuşan Kanatlı, KKTC’de yerel yönetimlerde ciddi siyasi yapısal dönüşümlerin arifesinde olunduğunu kaydetti ve belli konulardaki siyasi farklılıklar bir yanda durmaya devam ederken, anti-faşist, demokratik laiklik temelinde hareket edenlerle bir arada durma ihtiyacı olduğunu  ifade etti.

Kanatlı, YKP’nin bölge örgütlerinin, Afrika Gazetesi’ne yönelik saldırılarda imkanlarını seferber ettiğini savunduğu belediyelerin anlayışlarına benzeyen “faşist, Türk-İslam sentezi ile hareket eden, cemaatlerle içli dışlı olan siyasi yapıların” belediyelerde daha etkin olmak için örgütlendiklerinin, siyasi çalışma yaptıklarının, yerel yönetim organlarına aday olduklarının tespitini yaptığını savundu.

“KİMİN BAŞKAN OLACAĞINDAN ÇOK BİR DÜŞÜNCE BİRLİKTELİĞİ İLE HAREKET ETME İHTİYACI”

Kanatlı, bu koşullarda kimin başkan olacağından çok bir düşünce birlikteliği ile hareket etme ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Bazı belediyeler için bir süredir battı dendiğini, ama nasıl battıklarının araştırılmadığını, batıranlardan hesap sorulmadığını kaydeden Kanatlı, yolsuzluğun, usulsüzlüğün hesabının sorulamadığı bu koşullarda yenilerinin yaşanma ihtimaline karşı, yerel yönetimlerde alternatif yaratmak gerektiğine işaret etti.

Kanatlı, “Önümüzde duran kamusal hizmetlerin ve suyun özelleştirilme süreçlerine karşı mücadelenin yükseleceği karşı süreçler de elbet olacaktır. Böylesi koşullarda daha geniş ve kapsayıcı gruplar olarak hep birlikte ve yan yana durmaya ihtiyacımız olacaktır... Bizler, elde kalan toplumsal varlıklarımızın, müştereklerimizin, kamusal hizmetlerimizin peşkeş çekilmesine karşı yürütülecek olan ortak mücadelenin bir ayağı olarak bu yerel seçimleri görmekteyiz… Dolasıyla aldığımız kararlarda bunları da göz önünde bulundurduk” dedi.

YERİNDEN YÖNETİM…

Belediyeler için  birer yerinden yönetime ihtiyaç olduğunu düşündüklerini ifade eden Kanatlı, YKP’nin anlayışının, yaşam alanlarını, orda yaşayanlarla birlikte yönetmek olduğunu  vurguladı.

Belediye hizmetlerinden yararlanıp vergiler ödeyenlerin bütçe ve kesin hesap denetimine, yani ödedikleri vergilerin nasıl harcandığını öğrenecekleri sürece katılımı sağlanması gerektiğini kaydeden Murat Kanatlı, “Belediye Meclislerine mutlaka işlerlik kazandırılmalı, mahalle meclisleri ile de Belediye Meclisi üyeleri denetlenmeli, yerleşim yerinde yaşayanların talepleri bu şekilde aşağıdan yukarı çıkmalıdır. Her şeye karar verme gücünü tek başına elinde tutan ‘Belediye Başkanlığı diktatörlüğüne’ son verilmeli, katılımcı demokrasinin tüm kurumları çalıştırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

YKP Genel Sekreteri Kanatlı, yerleşim yerlerinin  tüm yaşayanların katılımı ile tabandan tavana doğru kararların alınacağı mekanizmalarla, ekoloji merkezli, anti-militarist, toplumsal cinsiyete duyarlı projelerle yeniden planlanması gerektiğine de işaret etti.

ADAYLAR VE LİSTELERDEKİ YERLERİ

YKP üyesi olarak seçime dahil olanların bölgesi, bulunacakları siyasi parti ve sıraları şöyle:

LEFKOŞA, TDP

2. Devran Öztunç

3. Gülay Kaşer

4. Mehmet Parlan

16. Murat Kanatlı

DEĞİRMENLİK, CTP

10. Mahfuz Bulğan

MAĞUSA, TDP

2. Ali Mertel

3. Mustafa Noyan

8. Tekcan Karagil

16. Ulus Irkad

BEYARMUDU, TDP

3. Kemal Güçveren

ÇATALKÖY, CTP

4. Osman Höyük

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sertoğlu: “Asla denetimsiz, çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceğim”
Sertoğlu: “Asla denetimsiz, çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceğim”
Mine Balman, Uluslararası Genç Kadınlar Barış Ödülü'nü kazandı
Mine Balman, Uluslararası Genç Kadınlar Barış Ödülü'nü kazandı
Sandık yerleri ve sandık numaraları duyuruldu
Sandık yerleri ve sandık numaraları duyuruldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim