Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.661
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0687
EURO
4.4957
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
Yılda 2361 kadını yakalıyor
Yılda 2361 kadını yakalıyor
Gribe karşı doğal kalkan: Ev turşusu, yoğurdu ve şalgam
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden 1’ini miyop yapacak
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden...
banner34

YKP: "Alternatif bir süreç için çalışıyoruz"

banner35

YKP, seçimi boykot etme çağrısında bulundu ve alternatif bir süreç için çalıştıklarını belirtti...

05 Ocak 2018 Cuma 16:48
YKP: "Alternatif bir süreç için çalışıyoruz"
banner10

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), seçimi boykot etme çağrısında bulundu ve alternatif bir süreç için çalıştıklarını belirtti.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı yaptığı açıklamada,“Boykot, en azından sandığa gitmeyen veya gidip de yakanlar toplamı kadar ‘biz size kesin onay vermeyen yüzde şu kadarız ve itiraz etmeye devam ediyoruz’ deme hakkının ifadesidir” dedi.

Seçimleri boykotun bir karşı duruş olduğunu savunan Kanatlı, “Bu karşı duruşun, taban örgütleri yaratılarak, toplumsal hareket güçlendirilerek alternatif üreten bir sürece dönüştürülmesi gerektiği bilincindeyiz, bunun için çalışıyoruz” dedi.

Kanatlı, Türkiye ile entegrasyonun adım adım ilerlediğini, daha fazla dini uygulamanın da sosyo-ekonomik yaşama adapte edildiğini de iddia etti.

Kanatlı, “Oy vermek ne işe yarayacak? Meclis tam anlamı ile denetleme ve yasama görevini her hali ile yerine getirebiliyor mu? Muhalefet tüm bilgilere ve belgelere ulaşarak istediği şekilde görevini yapabiliyor mu? Meclise tüm bilgiler geliyor ve herkes görevini yerine getiriyor diyemeyeceğimize göre oy vermek ne işe yarayacak?” dedi.

Propaganda süreci ile ilgili olarak da değerlendirme yapan Kanatlı, “Ağırlıklı olarak toplumu ilgilendiren konuların değil adayların yaş, cinsiyet ve nereli olduklarıyla ilgilenilen, tüm sorunları en erken zamanda çözme iddiasında bulunup neyi nasıl yapacağının, engellerin neler olduğunun ve nasıl aşılacağının konuşulmadığı, fikirlerinin değil içi boş slogan ve aday portrelerinin binaları kapladığı, bireysel çalışmaların bir kez daha tavan yaptığını üzülerek yaşadık” dedi.
 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TDP, Ekonomi Bakanlığı ve okulları ziyaret etti
TDP, Ekonomi Bakanlığı ve okulları ziyaret etti
Erhürman gençlerle: "Geleceği birlikte kuracağız!"
Erhürman gençlerle: "Geleceği birlikte kuracağız!"
BKP’den halka sandığa gidilmesi yönünde çağrı
BKP’den halka sandığa gidilmesi yönünde çağrı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim