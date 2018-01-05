YKP: "Alternatif bir süreç için çalışıyoruz"

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), seçimi boykot etme çağrısında bulundu ve alternatif bir süreç için çalıştıklarını belirtti.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı yaptığı açıklamada,“Boykot, en azından sandığa gitmeyen veya gidip de yakanlar toplamı kadar ‘biz size kesin onay vermeyen yüzde şu kadarız ve itiraz etmeye devam ediyoruz’ deme hakkının ifadesidir” dedi.

Seçimleri boykotun bir karşı duruş olduğunu savunan Kanatlı, “Bu karşı duruşun, taban örgütleri yaratılarak, toplumsal hareket güçlendirilerek alternatif üreten bir sürece dönüştürülmesi gerektiği bilincindeyiz, bunun için çalışıyoruz” dedi.

Kanatlı, Türkiye ile entegrasyonun adım adım ilerlediğini, daha fazla dini uygulamanın da sosyo-ekonomik yaşama adapte edildiğini de iddia etti.

Kanatlı, “Oy vermek ne işe yarayacak? Meclis tam anlamı ile denetleme ve yasama görevini her hali ile yerine getirebiliyor mu? Muhalefet tüm bilgilere ve belgelere ulaşarak istediği şekilde görevini yapabiliyor mu? Meclise tüm bilgiler geliyor ve herkes görevini yerine getiriyor diyemeyeceğimize göre oy vermek ne işe yarayacak?” dedi.

Propaganda süreci ile ilgili olarak da değerlendirme yapan Kanatlı, “Ağırlıklı olarak toplumu ilgilendiren konuların değil adayların yaş, cinsiyet ve nereli olduklarıyla ilgilenilen, tüm sorunları en erken zamanda çözme iddiasında bulunup neyi nasıl yapacağının, engellerin neler olduğunun ve nasıl aşılacağının konuşulmadığı, fikirlerinin değil içi boş slogan ve aday portrelerinin binaları kapladığı, bireysel çalışmaların bir kez daha tavan yaptığını üzülerek yaşadık” dedi.

