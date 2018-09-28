YKP’den verilen bilgiye göre, 29-30 Eylül’de Brüksel’de yer alacak toplantılarda YKP’yi Genel Sekreter Murat Kanatlı temsil edecek.
Genel Kurulun temel gündeminin 23-26 Mayıs 2019’da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin olacağı, toplantıda ortak manifestoya son şeklinin verilmesinin beklendiği kaydedildi.
YKP Avrupa Sol Parti toplantılarına katılacak
Yeni Kıbrıs Partisi(YKP), gözlemci üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL’in) yürütme ve genel kurul toplantılarına katılacak.
28 Eylül 2018 Cuma 11:32
YKP’den verilen bilgiye göre, 29-30 Eylül’de Brüksel’de yer alacak toplantılarda YKP’yi Genel Sekreter Murat Kanatlı temsil edecek.