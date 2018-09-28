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YKP Avrupa Sol Parti toplantılarına katılacak

Yeni Kıbrıs Partisi(YKP), gözlemci üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL’in) yürütme ve genel kurul toplantılarına katılacak.

28 Eylül 2018 Cuma 11:32
YKP Avrupa Sol Parti toplantılarına katılacak

YKP’den verilen bilgiye göre, 29-30 Eylül’de Brüksel’de yer alacak toplantılarda YKP’yi Genel Sekreter Murat Kanatlı temsil edecek.

Genel Kurulun temel gündeminin 23-26 Mayıs 2019’da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin olacağı, toplantıda ortak manifestoya son şeklinin verilmesinin beklendiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
YKPAvrupa Sol PartiMurat KanatlıGündemKıbrıs
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