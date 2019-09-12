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YKP, Avrupa Sol Parti toplantısı için Paris'e gidiyor ...

12 Eylül 2019 Perşembe 12:45
YKP, Avrupa Sol Parti toplantısı için Paris'e gidiyor ...

Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Aşırı sağ ile mücadele çalışma grubu toplantısı, 12-13 Eylül tarihlerinde Paris’te gerçekleştirilecek.

YKP’den yapılan açıklamaya göre, toplantıya katılmak üzere YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı, bugün adadan ayrılacak ve 14 Eylül’de dönecek.

Toplantıda dünyada ekonomik krizlerle beraber hızla yükselen aşırı sağ akımlara karşı nelerin yapılabileceği, nasıl bir strateji izlenilmesi gerektiği üzerine tartışmalar yapılıp, mücadele programı ve yol haritası hazırlanacak.

Uluslararası delegasyon ayrıca Fransız Komünist Partisi tarafından düzenlenen Fête de l'Humanité toplantı ve etkinliklerine de katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Sol Parti
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