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YKP Çavuşoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi

YKP, Çavuşoğlu’nun, “koalisyon kurulması” ve “Kuzey Kıbrıs’ta başkanlık sistemine geçilmesi” konusunda yaptığı açıklamaları eleştirdi.

11 Ocak 2018 Perşembe 16:32
YKP Çavuşoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi
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Erken seçim öncesi sandığa gitmeme çağrısı yapan Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “koalisyon kurulması” ve “Kuzey Kıbrıs’ta başkanlık sistemine geçilmesi” konusunda yaptığı açıklamaları eleştirdi.

YKP Basın Bürosu’na göre, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı yaptığı açıklamada, Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “koalisyona girmeyiz açıklamalarının bir kenara bırakılmasını talep eden” söylemlerde bulunduğunu, bunun “açıktan kamuoyu önünde talimat ve mesaj vermek” olduğunu ve “acente yönetim hemen görev başı yapsın’ anlamı taşıdığını savundu.

Çavuşoğlu’nun KKTC’de başkanlık rejimine geçilmesi konusunda söyledikleriyle ilgili olarak da Kanatlı, Türkiye’deki başkanlık rejiminin “diktatörlük” olduğunu ileri sürerek, YKP’nin “her koşulda ve tüm alanlarda buna karşı mücadele” vereceğini söyledi.

Kanatlı, gelişmelerin YKP’nin halka yaptığı ‘sandığa gitmeyin tepkinizi ortaya koyun’ çağrısının ne kadar haklı bir zeminde olduğunun ispatı olduğunu da savundu. 

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aynı yolun yolcuları 2018-01-11 18:17:40

Murat Kanatlı'nın söylediği yalan mı? Beyefendi Ankara'dan ben şöyle böyle koalisyon isterim demiyor mu? En sonunda TC'nin istediği hükümet kurulmayacak mı? Peki, biz "kim gelirse gelsin aynıdır" dediğimiz zaman doğru olmuyor mu?

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