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YKP'den Barış Günü mesajı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 1 Eylül’de de, bir kez daha işgallere ve savaşlara karşı barışın, insanlığın geleceği için tek seçenek olduğunun altını çizerek, barış ve küresel adalet için mücadelenin yükseltilmesi çağrısı yaptı.

01 Eylül 2019 Pazar 14:38
YKP'den Barış Günü mesajı

YKP, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bölgenin savaş, silahlı çatışma ve yeni askeri müdahalelerin ve işgallerin sürekli yaşandığı coğrafya konumunda ve Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kullanımından ve diğer yabancı ülkelerin askeri faaliyetlerinden dolayı bölgede süren savaşların parçası olduğunu belirtti.

“Ayrıca Ortadoğu’nun birçok yerinde süren paylaşamama kavgasının silahlı gerginliğe dönmesini de, doğal gaz başlığı ile ada açıklarında gün ve gün yaşamaktayız” denilen YKP açıklamasında, savaşlardan, silahlı çatışmalardan Kıbrıslıların çok çektiği kaydedildi.

Adanın kuzeyinde var oluş/yok oluş tartışmalarının daha fazla yapıldığı belirtilen açıklamada, Türkiye’nin Kıbrıs politikası eleştirildi ve bunun “istirdat” yani geri alma politikası olduğu öne sürüldü.

Maraş konusundaki politikaların da eleştirildiği YKP açıklamasında, “Maraş ile irredantist politikaları normalleştirenlere karşı Maraş’ın istirdatına karşı olduğumuzu vurgularız, herkesi uluslararası hukuka saygılı olmaya çağırırız, çünkü irredantist politikaların bedelini hep birlikte öderiz” denildi.

Açıklamada, YKP’nin, adanın tamamen askersizleştirilmesi, bölgedeki işgallere ve savaşlara karşı yıllardır sürdürdüğü barış mücadelesinde kararlı olduğu da vurgulandı.

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