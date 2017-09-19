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YKP, Dev-İş’i ve Basın-Sen’i ziyaret etti

Yeni Kıbrıs Partisi ülkede yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve ileriye dönük nelerin yapılabileceği dair fikir alış verişinde bulunmak amacıyla dün DEV-İŞ’i ve Basın-Sen’i ziyaret etti

19 Eylül 2017 Salı 13:45
YKP, Dev-İş’i ve Basın-Sen’i ziyaret etti

Yeni Kıbrıs Partisi ülkede yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve ileriye dönük nelerin yapılabileceği dair fikir alış verişinde bulunmak amacıyla dün DEV-İŞ’i ve Basın-Sen’i ziyaret etti.

Ziyarette ekonomik, sosyal ve Türkiye’nin dayattığı politikalar değerlendirildi. Toplumsal mücadele eden kesimlerin saldırılara yönelik yeterli ve karşılığı olan yanıtlar veremediği konuşuldu. Toplumsal muhalefetin bu durumdan çıkmak için alternatifler geliştirilmesi gerekliliği konuşuldu.

YKP ve DEV-İŞ heyetleri, çalışma hayatının sıkıntılarına dair emek odaklı politikalar geliştirme noktasında niyet beyanında bulundular.

Basın-sen ile de yapılan görüşmede özellikle basın emekçilerinin yaşadığı sorunlar ve ortak nelerin yapılacağı konuşuldu…

Bugüne kadar Yeni Kıbrıs Partisi CTP, TDP, KSP, KTÖS, KTOEÖS, Dev-iş ve Basın-sen ile görüşte, görüş alışverişinde bulunarak somut nelerin yapılabileceği değerlendirildi. Örgütlerle görüşmeler gelecek hafta da sürecek

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