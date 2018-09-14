YKP, Gazimağusa Belediyesi’nde usulsüzlükler yaşandığını iddia etti

Kanatlı, açıklamasında, Kamu İhale Yasası’nın 2 yıldır yürürlükte olmasına karşın Gazimağusa Belediyesi’nin ihalelerini İhale Tüzüğü çerçevesinde sonuçlandırmadığını ileri sürdü.



Gazimağusa Belediyesi’nin son 2 yıldır çıktığı ihalelerin raporlarının 20/2016 Kamu İhale Yasası’na göre Merkezi İhale Komisyonu’nda olması gerektiğini ancak bunun yapılmadığını savunan Kanatlı, “Merkezi İhale Komisyonu’nu açıklama yapmaya, eğer dosyalar ellerindeyse kamuya açık oldukları için Mağusa Belediye Meclisi üyeleri ile talepleri doğrultusunda paylaşılmasını talep ederiz” dedi.



Kanatlı, Kamu İhale Yasası’nın yerel yönetimlerde uygulanmamasına göz yumdukları ve harekete geçmeyerek, yasa dışılığı normalleştirdikleri gerekçesiyle İçişleri Bakanlığını ve Merkezi İhale Komisyonu’nu kınadı.