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YKP hükümetin tavrını eleştirdi

04 Nisan 2019 Perşembe 16:41
YKP hükümetin tavrını eleştirdi
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YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran, ülkedeki destek sistemleri ve hükümetin tavrını eleştirdi.

Durduran, yazılı açıklamasında, nüfus, ithalat yasağı, Brucella hastalığının yayılmasının önlenmesi, patates konularında sistemin ve kuralların uygulanamadığını savundu.

Durduran, şunları ileri sürdü:

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“Yatırım teşvik belgesi verir ve belge verdiğine kazanç vergisi bağışıklığı verir, yatırım mallarına gümrüksüz ithalat izni verir, düşük faizli kredi verdirir, farkı devletten karşılar, ithal ettiği yatırım mallarını satıp kazanç sağlamasına göz yumar ama üniversite ise öğrencilerinin kaçının kaçak çalıştığını denetlememelerine ses çıkarmaz, mezunlarının ne işe yaradıklarına aldırmaz, eğitimde kalite denetimine aldırış etmez.”

Türkiye’den alınan yardımın parasıyla yapılan yolların kalitesinin denetlenmediğini savunan Durduran, “Bozulan yolların sorumlusunun Türkiye olduğunu çünkü denetlemeye onun engel olduğunu açıklamak istemez. Yolların nerelerden geçeğine bile teknik yardım verme heveslisi TC memurlarının karar vermesine aldırmaz, dere yataklarının bozulmasına da ses çıkarmaz ve halka bahaneler uydurur” iddiasında bulundu.

Durduran, kamu reformunun maaş ve özlük haklarından çok liyakat sistemi ve görevlinin görevini yapmasını ve sorumluluğu almasını sağlamakla ilgili olduğunu, dere ve göl yataklarındaki binaların ve etrafına yapılan yolların memurları ve sahiplerinin hesaba çekilmediğini, yapıların yıkılmadığını savundu.

Durduran, “Razı mıyız böyle bir desteğe yoksa siyasilere ya hesap sorarsınız yoksa partinizi başınıza geçiririz mi diyeceğiz? Yoksa bize ne vereceksiniz mi diyeceğiz?” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
YKPHükümetTAVIRHaberKıbrıs
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