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YKP: "Kıbrıs’ın yeni bir güvenlik sistemine ihtiyacı var"

YKP, Afrika gazetesine karşı yapılan eylemde Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AK Parti) sorumlu tuttu ve adada yeni bir güvenlik sistemine ihtiyaç duyulduğunu savundu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 14:31
YKP: "Kıbrıs’ın yeni bir güvenlik sistemine ihtiyacı var"
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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Afrika gazetesine karşı yapılan eylemde Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AK Parti) sorumlu tuttu ve adada yeni bir güvenlik sistemine ihtiyaç duyulduğunu savundu. 

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşananlar net şekilde gösterdi ki Kıbrıs’ın yeni bir güvenlik sistemine ihtiyacı vardır, çünkü linç edilmekten anlık kurtulduğumuz bir dönemde, güvende olduğumuzu kimse iddia edecek durumda değildir” dedi.

Kanatlı, olayların Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamasından sonra yer aldığını, ancak en tehlikeli olanın bazı derneklerin sosyal medya sayfalarından “Reis emrini yerine getirdik” paylaşımında bulunması olduğunu belirtti.

Bahse konu derneklerin, “basit, masum bir kültür ve dayanışma derneği olmadığını” iddia eden Kanatlı, yasalara göre derneklerin siyaset yapamayacağını, buna karşın bazı derneklere siyasi faaliyetler yapmalarına göz yumulduğunu da ileri sürdü.

Kanatlı, AK Parti Kıbrıs Gençlik Teşkilatı’nın pazartesi günü tutuklanan iki kişinin serbest kalması sonrasında TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne sosyal medyadan teşekkür ettiğini, bu mesajın daha sonra silindiğini de savundu.

YURTTAŞ OLMAYANLARIN EYLEMLERE KATILIMI KONUSU

Polis teşkilatının tüm kesimlere eşit davranmadığını iddia eden Kanatlı, yurttaş olmayanların eyleme katılıp katılmayacağı konusunda, Kıbrıslı Rumlara karşı farklı, önceki günkü eylemcilere farklı tavır sergilendiğini söyledi.

AK Parti Kıbrıs Gençlik Teşkilatı AR-GE Eğitim Başkanının Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde özel odası bulunduğunu ileri süren Kanatlı, AK Parti’yi Kıbrıs’ın kuzeyindeki siyasi iradeyi domine etmeye çalışmakla suçladı.

YKP olarak Afrika gazetesi ve CTP Milletvekili Doğuş Derya’ya destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Kanatlı, Afrin’e yönelik Türkiye’nin başlattığı operasyona da karşı olduklarını kaydetti.

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