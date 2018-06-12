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YKP'li adaylar BES'i ziyaret etti

Harmancı’nın 3 örgütten oluşan belediye meclis üyesi listesinin Yeni Kıbrıs Partisi ayağı Belediye Emekçileri Sendikası’nı ziyaret etti.

12 Haziran 2018 Salı 20:14
YKP'li adaylar BES'i ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Mehmet Harmancı’nın 3 örgütten oluşan belediye meclis üyesi listesinin Yeni Kıbrıs Partisi ayağı Belediye Emekçileri Sendikası’nı ziyaret etti.

BES’ten verilen bilgiye göre, ziyarette konuşan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, hem geçmiş dört yıllık performanslarını, hem de gelecek dönemde belediye meclisine seçilmeleri durumunda nasıl bir duruş sergileyeceklerini BES ile paylaştı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya da, 4 yıllık süreçte imzalanan 2 toplu sözleşme sürecinde Murat Kanatlı’nın katkılarının çok büyük olduğunu vurguladı. 

Yalınkaya, Kanatlı’nın görev süresi boyunca emekçilerin hakkını alabilmesi için ortaya koyduğu katkıların kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, “24 Haziran’dan sonra kendisini yeniden aramızda görmek ve birlikte çalışma isteriz” dedi. 

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Yerel yönetimlerde örgütlü sendika olarak 24 Haziran seçimlerinin BES’i yakından ilgilendirdiğini belirten Yalınkaya, halkın vereceği karara ve ortaya koyacağı iradeye saygılarının sonsuz olduğunu söyledi. 

Yalınkaya, “Lefkoşa’da bir daha bu kötü günleri yaşamak istemiyoruz” diyerek, şu anda Lefkoşa’da bulunan 6 adaydan bazılarının söylemlerinin ve eylemlerinin BES’İ rahatsız ettiğini vurguladı. 

Yalınkaya, şöyle devam etti:

“Biz rahatsız olduk demek korkuyoruz demek değildir. Kimseden de çekinmiyoruz. Bir daha kaosların yaşanmaması, çalışanların ve Lefkoşa halkının mağdur edilmemesi için bazı uyarılarda bulunuyoruz. Adayların kendileri değil ama çevreleri şu anda bizlere rahatsızlık veriyor. O nedenle bu adaylar bir an önce tedbirlerini alsınlar, aksi takdirde BES hiç çekinmeden gereğini yapacaktır.” 

LTB’nin, BES’in 2011 sonrası göreve gelen ilkeli ve kararlı yöneticileri sayesinde ayağa kalktığını ifade eden Yalınkaya, “Aksi takdirde LTB çok daha kötü durumlarda, belki de birçok çalışanı kapı önüne konmuş olacaktı. Dolayısıyla bizim hassasiyetlerimiz ortadadır. Bizim isteğimiz tüm adaylarımızın istikrar kelimesinin altını doldurarak bizlerle birlikte hareket etmeleri gerektiğini bilmeleridir” diyerek tamamladı.

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