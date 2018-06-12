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YKP, yerel seçimlere yaklaşımını anlattı

Yeni Kıbrıs Partisi yetkilileri Belediye Emekçileri Sendikası’nı ve Sol Hareket’i ziyaret etti...

12 Haziran 2018 Salı 10:55
YKP, yerel seçimlere yaklaşımını anlattı

Yeni Kıbrıs Partisi yetkilileri, dün, Belediye Emekçileri Sendikası’nı ve Sol Hareket’i ziyaret etti.

YKP’den yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde konuşan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, YKP’nin yerel seçimlere yaklaşımını aktardı. 

Kanatlı, aday olanların isimleri ile sorunları olmadığını, bazı kişilerin seçilmesi halinde siyasal yaklaşımları ve geçmiş deneyimlerinden kaynaklanan tecrübe ile zihniyetlerinden dolayı kaygı duyduklarını söyledi.

Kanatlı, geçmişte birçok kamusal kurumun “battı” denerek, özelleştirme adı altında peşkeş çekildiğini; bir süredir aynısının belediyeler için yapıldığını; bu söylemlerin arkasının suyun özelleştirilmesi ile başlayarak, diğer belediye hizmetlerinin özelleştirilmesinin gelmesinden kaygı duyduklarını kaydetti.

22 Ocak Afrika Gazetesi baskını ile belediye kaynaklarının nasıl kullanıldığına şahit olunduğu; sağcı, ırkçı, siyasal İslamı kullanan dini cemaatlerin örgütlendiklerini, farklı belediyelerin başkanlığını almak için harekete geçtiklerinin tespitini yaptıkları için sol ilerici, demokratlardan oluşan bir blok seçeneği yaratmak için çeşitli bölgelerden adaylar gösterdiklerini savunan Kanatlı, çeşitli belediyelerde cemaatlerin kadrolaşmasının ciddi sorun olduğunu söyledi.

YKP olarak toplumu asimile edip, dönüştürmeye, dönüştüremediği yerde 22 Ocak baskınında olduğu gibi sindirmeye yönelik anlayışların karşında olmaya devam edeceklerini ifade eden Kanatlı, bu ortak hareketlerin bunu sembolize ettiğini belirtti.

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Kanatlı, geçmişte Lefkoşa belediyesinde yolsuzluk, usulsüzlük ile ilgili birçok şeyin yaşandığını, bunlardan hesap sorulamadığı için benzerlerinin şimdi başka belediyelerde yaşandığını, kadroların şişirildiğini, ekonomik kaynakların kötü kullanıldığını kaydederek, benzer anlayışlar ve yaklaşımları olan adayların varlığının da YKP’nin çeşitli siyasi partilerle işbirliği içinde aday göstermesinde etkili olduğunu söyledi.

Kanatlı, toplumsal muhalefetin hesap sorulması için de birlikte hareket etmeye ihtiyacı olduğunu kaydetti. 

Ziyaretler sırasında BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ve Sol Hareket adına Abdullah Korkmazhan da basına birer açıklamada bulundu. 

BES ziyareti sırasında YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı’nın yanında, Parti Meclisi üyeleri Gülay Kaşer ve Mehmet Karadal da hazır bulundu. 

Sol Hareket ziyaretinde ise Kanatlı’ya Sekretarya üyesi Hamit Aygün eşlik etti.

YKP, bugün de saat 17:30’da Basın-Sen’i ziyaret edecek.

YKP Basın Bürosundan yapılan açıklamada diğer ziyaretlerin gelecek hafta devam edeceği belirtildi.

TDP belediye meclisi adayları listelerinde Lefkoşa’da 4, Mağusa 4, Beyarmudu’nda 1, CTP belediye meclisi adayları listelerinde Değirmenlik’te 1 ve Çatalköy’de 1 YKP’li aday var.

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