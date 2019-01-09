YKP: Yolsuzluk ve sel felaketi gibi sorunlar acizliğin resmidir ...

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), ülkede yaşandığını savunduğu yolsuzluk ile sel felaketi gibi sorunlarının “acizliğin resmi” olduğunu savundu.

YKP, ülkede etkin ve verimli bir kamu yönetimi için AB ile birlikte çalışılması ve programların tam uyumla gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.



Durduran, ülkede son dönemde beklenmedik sel baskınları ve sorumluları yakalanmayan yolsuzlukların göz önüne çıktığını savunarak, devleti bu durumdan korumak için dünyada başarılı uygulamalar olduğunu ve onların uygulanması için yardımcı olmaya hazır BM ve AB ülke ve kurumları olduğunu öne sürdü.

Yolsuzluklar ve yolsuzluklarla mücadele konusunda ülkedeki yönetimleri ve uygulamaları eleştiren Durduran, dere yatağına bina yapıp sel felaketine neden olanların araştırılmamasının “insanlık suçu” olduğunu ifade etti