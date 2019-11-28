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YKP’den KTÖS’e 'işgal' kelimesi konusunda destek

YKP Genel Sekreteri Kanatlı, son dönemde “işgal” kelimesi ile ilgili başlatılan tartışmalarla ilgili, KTÖS'e destek belirtti.

28 Kasım 2019 Perşembe 16:30
YKP’den KTÖS’e 'işgal' kelimesi konusunda destek

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, son dönemde “işgal” kelimesi ile ilgili başlatılan tartışmalarla ilgili, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS) destek belirtti.

Yazılı açıklama yapan Kanatlı, bazı çevrelerin gündemi de değiştirmek için “işgal” kelimesi üzerinden bir tartışma başlattığını savunarak, “bu tartışmanın yeni olmadığı ve anlamlı bir de zeminin bulunmadığını” ifade etti.

Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının, hem Anayasa’da hem de usulünde onaylanarak iç hukukun parçası haline getirilen birçok uluslararası belge ve antlaşmada yer bulduğunu kaydeden Kanatlı, bu nedenle ‘yasal değişiklik yapacağız’ dedikleri konunun Anayasa Mahkemesi’nde hiç uzatılmadan, ilk oturumdan iptal edileceğinin bilindiğini savundu. Kanatlı şöyle devam etti:

“YKP olarak, kimseyi böyle boş tehditlerle korkutamayacağınızın altını çizeriz. Zaten düşünce ve ifade özgürlüğü konusu AİHM içinde de yer almaktadır, bu nedenle yapılacak değişikliğin iç hukuk içinde çözümlenememesi halinde konunun AİHM’e kadar yolu da mevcuttur. Bunun yanında KKTC’ye sahip çıktığını iddia edip, Anayasasına sahip çıkmayan millicilerin hallerini de gülümseyerek izlemekteyiz, sorumuz şu, Anayasasına sahip çıkmadığınız KKTC’nin neyine sahip çıkmaktasınız?”

Kanatlı açıklamasında, bir süredir “paramiliter unsurların çeşitli şekilde şiddetine maruz kaldığını” öne sürdüğü KTÖS’e destek vererek dayanışma belirtti.

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