YKP’nin 14. Kurultayı yapıldı

YKP’den yapılan açıklamaya göre, kurultay, sekreterya üyesi Kemal Güçveren’in konuşması ile açıldı.

Saygı duruşunun ardından divan oluşturuldu. Divan Başkanlığı’na Rasıh Keskiner, sekreterliğine Emir Taşçıoğlu ve Gülay Kaşer seçildi. Divanın oluşumundan sonra Divan Başkanı Rasıh Keskiner, kısa bir açılış konuşması yaptı.

Kurultayda YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı da, yürütme kurulu adına konuşma yaparak, kurultaya katılan herkese teşekkür etti.

Ülke olarak çok zor zamanlardan geçildiğini belirten Kanatlı, her şeye rağmen mücadeleye devam edeceklerini, barışa ve sosyalizme doğru yürüyüşlerinin süreceğini ifade etti.

“Bu memlekette bir şey olmaz” söylemini de eleştiren Kanatlı, buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini ifade ederek, YKP’lilere düşen en önemli görevin umudu canlı tutmak olduğunu kaydetti.

Kanatlı’nın konuşmasından sonra gündemin diğer maddelerine geçildi. Parti Meclisi ve Mali Rapor görüşülüp, aklanması onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Ardından parti meclisi ve parti disiplin kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Parti meclisi şu isimlerden oluştu:

“Alpay Durduran, Cevdet Beysoydan, Emir Taşçıoğlu, Enver Ballı, Erdinç Selasiye, Ergün Emiroğulları, Gülay Kaşer, Halil Karapaşaoğlu, Halil Paşa, Hamit Aygün, Hamit Yücel, Kemal Güçveren, Mehmet Karadal, Murat Kanatlı, Mustafa Hami, Mustafa Noyan, Özkan Varoğlu, Rasıh Keskiner, Yaşar Karakaş”

Parti disiplin kuruluna ise, Oğuz Özen, Salih Coşar, Engin Ekici, Kemal Aktunç ve Serhan Gazioğlu seçildi.

Parti disiplin kurulu daha sonra kendi arasında görev bölümü yaparak, 3 asil, 2 yedek üyeyi belirleyecek.