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YKS başvuruları bugün başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular bugün başlıyor.

06 Şubat 2020 Perşembe 09:40
YKS başvuruları bugün başlıyor
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ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi, 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri, öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi uygulanacak.

Sınav için bugün başlayan başvurular, 3 Mart tarihine kadar yapılacak.

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, 2020-YKS Kılavuzuna ÖSYM’nin internet sitesinden erişebilecek.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
YKSHaberKKTC
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