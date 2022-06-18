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YKS'de ilk oturum bugün!

Binlerce öğrencinin beklediği YKS bugün yapılıyor. Sınavda bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak.

18 Haziran 2022 Cumartesi 09:32
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YKS'de ilk oturum bugün!
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YKS ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak.

Binlerce aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek. 10.15'te başlayacak oturumda adayların 120 soruyu yanıtlamak için 165 dakikası olacak.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne ise 160 soru için 180 dakika süre verilecek.

Son oturum olan Yabancı Dil Testi ise yarın saat 15.45'te yapılacak. 80 soru için verilen süre 120 dakika.

Baraj puanı kaldırıldı

Bu sene üniversiteye girişte baraj puanı uygulaması kaldırıldı. İlk oturum olan TYT'nin süresi 30 dakika artırılarak 135'ten 165 dakikaya çıkarıldı.

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