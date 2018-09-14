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YKS ek tercihleri başladı (ÖSYM duyurdu)

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 Öğretim Yılı için yükseköğretim programlarına ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacağını; adayların 20 Eylül Perşembe gününe kadar başvurularını yapmaları gerektiğini duyurdu.

14 Eylül 2018 Cuma 13:00
YKS ek tercihleri başladı (ÖSYM duyurdu)

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler tarafından yapılan yazılı açıklamada, adayların, 2018-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, bugünden itibaren 20 Eylül’e kadar TC kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“YKS Ek yerleştirme işlemleri, 2018 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu, 2018 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2018-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kural ve ilkelere göre yapılacaktır. 2018-ÖSYS Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar (açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleşenler hariç) ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir”.

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