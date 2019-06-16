YKS Sınavı'nın ikinci ve üçüncü oturumu bugün yapılıyor

Türkiye üniversitelerine girişte, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci ve üçüncü oturumu bugün Türkiye’de 81 il ile KKTC’de yapılıyor.

2,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sınavları, "Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleştiriliyor.

Adaylar, bugün saat 10.15’te ikinci oturumda AYT sınavına, 15.45’te ise üçüncü oturumda YDT sınavına katılacak.

YKS'nin birinci oturumu TYT, Türkiye’de 81 il ile KKTC’de Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada, 137 bin 803 salonda dün gerçekleştirilmişti.

Sınava KKTC'den yaklaşık bin 700 aday katılıyor.