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YKS sınavına katılacak olan öğrencilerin dikkatine!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 10:35
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YKS sınavına katılacak olan öğrencilerin dikkatine!

Bakanlık, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde Türkiye ile eş zamanlı düzenlenecek olan 2021 – Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) görev alacak personelin ve sınava girecek olan adayların Bulaşıcı Hatalıklar Üst Kurulu’nun önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde, PCR testi yaptırmaları gerektiğini duyurdu.

Eğitim Bakanlığı tarafından, görev alacak personel ile sınava girecek olan adaylar testlerini, ilçelerde bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı PCR test merkezlerinde veya kimlik kartı ile sınav giriş belgelerini ibraz ederek kendileri için oluşturulan Lefkoşa’da Kolan Hastanesi, Gazimağusa’da Gazimağusa Tıp Merkezi ve Girne’de Erduran Tıbbi Tahlil Laboratuvarı’nda ücretsiz olarak yapılabileceği bildirildi.
        
 

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür BakanlığıYKS Sınavı
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