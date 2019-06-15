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YKS Sınavları Yapılıyor…

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:02
YKS Sınavları Yapılıyor…

Türkiye üniversitelerine  girişte, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başladı.

2,5 milyondan fazla adayın katıldığı  YKS sınavları   "Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleştiriliyor.

YKS'nin birinci oturumu TYT, 81 il ile KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada, 137 bin 803 salonda uygulanıyor.

Türkiye’deki merkezler ile eş zamanlı olarak Lefkoşa’da da  saat 10.15'te başlayan TYT sınavı 12.30’da tamamlanacak.

Adaylar yarın da  10.15’te ikinci oturumda  AYT sınavına girecek.  15.45’te ise  üçüncü oturumda YDT gerçekleştirilecek.

Haber: Emir Ertorun Fotoğraf: Süleyman Önal

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YKS SınavlarıYKSHaberGündemKıbrıs
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