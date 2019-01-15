YÖDAK Başkanı Büke, Akacan Üniversitesi ile ilgili açıklama yaptı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, Akacan Teknik Üniversitesi ve Akacan Üniversitesi’ne Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından üniversite açma ön izni verildiğini, Kurul tarafından öğretime başlama izni verilmediğini açıkladı.

Büke, bir basın organında 14 Ocak 2019 Pazartesi günü yayınlanan “Akacan’a YÖDAK Kıyağı” başlıklı haberle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

YÖDAK’ın başkanlık sistemi ile değil, Kurulun verdiği kararlar ile yürütüldüğünü kaydeden Büke, Kurulun verdiği kararların Başkanın imzası ile ilgili makamlara gönderildiğini, şeffaflık ilkesi gereği hangi üniversitenin hangi aşamada olduğunun gerek faaliyet raporlarında gerekse yapılan toplantı ve basın açıklamalarında duyurulduğu belirtildi.



Büke, Akacan Teknik Üniversitesi’ne 18 Şubat 2015 ve Akacan Üniversitesi’ne 17 Mart 2016 tarihinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından üniversite açma ön izni verildiğini belirtti.

Bu iki üniversiteye veya bu üniversitelere ait herhangi bir fakülte veya programa YÖDAK tarafından öğretime başlama izni verilmediğini kaydeden Büke, “Kuruluş aşamasında olan iki üniversite benzer aşamada olan diğer 7 üniversite gibi periyodik raporlar ile takip edilmektedir. Tüm üniversiteler ile ilgili alınan karalar ilgili resmi makamlara yazılı olarak iletilmektedir” ifadelerini kullandı.

YÖDAK’ın başkanlık sistemi ile değil Kurulun verdiği kararlar ile yürütüldüğüne işaret eden Büke, Kurulun verdiği kararların Başkanın imzası ile ilgili makamlara gönderildiğini, şeffaflık ilkesi gereği YÖDAK’ta hangi üniversitenin hangi aşamada olduğu gerek faaliyet raporlarında gerekse yapılan toplantı ve basın açıklamalarında duyurulduğunu vurguladı.



“SANSASYONEL HABER VE SÖYLENTİLER YÜKSEK ÖĞRENİM ALANINA ZARAR VERİR”

YÖDAK Başkanı Büke, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bu tür haberler son zamanlarda artış göstermiş olup yoğunluk ve üniversitelerimizin kontenjan alma gibi hassas dönemlere rast gelen bu haberlere ve bu tür suçlayıcı yazılara bugüne kadar herhangi bir cevap verilmemiştir.

Tüm bu sebeplerle ve kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla bu açıklamayı paylaşır, bu tür YÖDAK’ı, YÖDAK Başkanını ve/veya üniversitelerimizi hedef alan sansasyonel haber ve söylentilerin ülkemizin hem sosyal hem de ekonomik anlamda en önemli alanlarından biri olan yüksek öğrenim alanına zarar vereceğini ve bu duyarlılıkla hareket edilmesi gerektiğini ve ayrıca haber yapılmadan önce YÖDAK Başkanlığı ile görüşülmesinin önemini vurgulamak isterim.”