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YÖDAK, Rauf Denktaş Üniversitesi’ni denetledi

YÖDAK üyeleri Rauf Denktaş Üniversitesi’ni denetleyerek üniversitede incelemelerde bulundu.

10 Şubat 2020 Pazartesi 14:44
YÖDAK, Rauf Denktaş Üniversitesi’ni denetledi
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YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke başkanlığındaki kurul üyeleri Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu ve Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu, Rauf Denktaş Üniversitesi’nde yerinde denetleme uygulayıp, üniversite rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ile bir araya geldi.  
KKTC ekonomik ve sosyal hayatının en önemli parçalarından biri olan yükseköğretim alanının, gelişmesi ve dünya standartlarında bir eğitim verilmesi için tüm üniversitelerin düzenli olarak denetlenerek incelendiğini belirten YÖDAK üyeleri, inceleme ve denetlemelerin etkin ve titiz bir şekilde devam edeceğini belirtti. 
 YÖDAK’ın hazırladığı denetleme raporları, kısa süre içinde ilgili üniversitelerle paylaşılarak, gerekli düzenlemelerin uygulanması sağlanıyor. 

Anahtar Kelimeler:
YÖDAKRaufDenktaş
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