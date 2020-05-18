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YÖDAK'tan çağrı

"Kaybedilen yeşil alanlar için üniversiteler katkı yapmalı"

18 Mayıs 2020 Pazartesi 10:38
209 Okunma
YÖDAK'tan çağrı

Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), üniversitelere kaybedilen yeşil alanların ve daha fazlasının ağaçlandırılmasına katkı çağrısı yaptı.

YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilir, çevre ile dost bir gelecek için  tüm üniversitelere kaybedilen yeşil alanların ve fazlasının yeniden ağaçlandırılması gibi acil önlemlere katkıda bulunma, hem de sürdürülebilir bir çevre için akademik çalışmalara yoğunlaşarak bu konuda ülkenin ihtiyaç duyduğu bilgi ve birikimi üretme konusunda cesaretlendirmeyi  borç ve görev bildiklerini kaydetti.

“Dün yaşadığımız elim yangınla bir kez daha içimiz yandı” diyen Hasgüler, geçmiş 10 yılın dünya tarihinin en sıcak on yılı olduğuna dünya genelinde sıcaklıkların 1 santigrat derece arttığına dikkati çekerek,  “ İnsanlık küresel boyutta böylesine ciddi bir sorunla karşı karşıyayken, yerel olarak hemen her yıl kendi dikkatsizliklerimiz veya tedbirsizliklerimiz neticesinde, zaten tarihi boyunca uzun süreli kuraklıklarla mücadele eden ülkemizde kısıtlı bir kaynak olan orman alanlarını, dramatik bir biçimde kaybediyoruz.”ifadelerini kullandı.

Dünkü yangında  800 yıllık anıt ağaçların kaybedildiğini,  daha fazlasını kaybetme riskinin arttığını belirten Hasgüler, ülke çevresinde çalışmaları sürdürülen hidrokarbon enerji kaynaklarının çıkarılması ve işlenmesi gibi doğada geri dönülmez hasarlar yaratma potansiyeli olan çalışmaların  sürdürülebilir bir kalkınma ve çevre planlamasının önemini hatırlattığını kaydetti.

Hasgüler, “Tüm yükseköğretim kurumlarımızı bu acil ve elzem konuda harekete geçmeye çağırıyor, bu konuda inisiyatif almaya davet ediyoruz. Doğa ile barışık, sürdürülebilir bir çevre planlaması için el ele verebiliriz.”dedi.

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:) 2020-05-18 11:11:19

Bir şey derdim de neyse!!!

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Öz 2020-05-18 11:55:58

Ganimet zaten. Yakın, yıkın, satın, yeşili yok edin, denize lağım dökün, sahili betonla doldurun.

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