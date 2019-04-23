Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata

YÖDAK: "Üniversitelerle ilgili nihai kararlar kuruldan çıkıyor"

Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ziyaret edilen üniversitelerden talep edilen belgelerin kurula iletildiğini, değerlendirmelerin kurul tarafından yapıldığını, nihai kararların da kuruldan çıktığını açıkladı.

23 Nisan 2019 Salı 09:30
YÖDAK: "Üniversitelerle ilgili nihai kararlar kuruldan çıkıyor"
banner44

YÖDAK, bir üniversite ziyaretiyle ilgili açıklamasında, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve üyeler Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ve Prof. Dr. Olgun Çiçek’ten oluşan YÖDAK heyetinin 19 Nisan’da Akacan Teknik Üniversitesi ile aynı aşamada olan 6 üniversiteye ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

banner41
Aynı gün ziyaret edilen üniversitelerde olduğu gibi Akacan Teknik Üniversitesi’nden de ek bilgi, belge ve raporlar istendiği, değerlendirmenin kurul tarafından yapılacağı bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Tüm ziyaret edilen kurumlarda kurul adına gelindiği ve bulguların ve talep edilen belgelerin kurula iletileceği, nihai kararların kuruldan çıktığı vurgulandı.  Tüm ziyaretlerde nihai bir karar varmış izlenimi verecek cümleler kullanılmasından özellikle kaçınıldı” denildi.

YÖDAK Başkanı Büke veya diğer heyet üyelerinin Akacan Teknik Üniversitesi için "modern çağa uygun bir üniversite projesinin hayata geçecek olmasından mutluluk duyulduğu" şeklinde bir ifade kullanmadığı belirtildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
YÖDAK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’ye Senegalli olarak geldi, Fransız olarak çıkmak istedi
KKTC’ye Senegalli olarak geldi, Fransız olarak çıkmak istedi
Cumhurbaşkanlığı’nda “Özel Eğitim Öğrencisi Özel Çocuklar Şenliği” düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı’nda “Özel Eğitim Öğrencisi Özel Çocuklar Şenliği” düzenlendi
Bakan Özyiğit Alayköy İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı
Bakan Özyiğit Alayköy İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim