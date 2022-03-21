Genel Kurulda, Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliği için seçim yapıldı.

Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nin adaylarla ilgili raporu oy birliği ile kabul edildikten sonra adaylar Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Mustafa İlkan, Prof. Dr. Gökhan Savaroğlu için Genel Kurul’da sandık kuruldu.

Meclis'te 47 milletvekilinin katıldığı oylamada, Prof. Dr. Hülya Harutoğlu 35, Prof. Dr. Mustafa İlkan 10, Prof. Dr. Gökhan Savaroğlu 2 oy aldı.

YÖDAK üyeliğine Prof. Dr. Hülya Harutoğlu seçildi.