YÖDAK üyeliğine seçilen Uzunboylu’nun atamasını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi tarafından Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nu (YÖDAK) Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu’nun atamasını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu’yu bugün makamında kabul eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Uzunboylu’ya görevinde başarılar diledi.

Akıncı, YÖDAK’ın ülkenin önemli kurumları arasında yer aldığını belirterek, Kurul üyelerinin Başkanla birlikte uyumlu çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Prof. Dr. Uzunboylu’nun eğitim alanındaki akademik birikiminden de yararlanarak Kurumda yararlı hizmetler vermesini diledi.

Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu da, Cumhurbaşkanı’na atama konusunda gösterdiği güven için teşekkür ederek, 25 yıllık akademik deneyim ve birikiminden de yararlanarak görev süresi boyunca YÖDAK’a yapıcı ve uyumlu bir şekilde katkı koymak için çaba harcayacağını söyledi.