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YÖDAK’tan Gülşah Manavo[lu’na Yanıt

12 Şubat 2019 Salı 17:41
YÖDAK’tan Gülşah Manavo[lu’na Yanıt

YÖDAK, Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Manavoğlu’nun bugün Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmaya yanıt verdi. 

YÖDAK’tan yapılan açıklamada, “HP Miletvekili Manavoğlu’nun 12 Şubat 2019 tarihinde yapmış olduğu konuşma ile ilgili YÖDAK’tan açıklama yapılması gereği doğmuştur. Sayın Manavoğlu Meclis kürsüsünden YÖDAK ile ilgili talihsiz açıklamalarda bulunmadan önce maalesef YÖDAK başkan veya üyeleri ile hiçbir görüşme gerçekleştirmemiş, YÖDAK’tan yükseköğretim ile ilgili hiçbir bilgi istememiştir. Son dönemde maalesef kulaktan dolma bilgiler ile YÖDAK başkan ve üyelerini yetersizlikle YÖDAK’ı üniversiteleri YÖK’e şikayet etmekle suçlamıştır.” denildi.

YÖDAK’ın YÖK’e üniversiteleri şikayet ettiği iddiasının yalanlandığı açıklamada, YÖDAK tüm üniversitelere eşit mesafede kaldığı ve önerilerini üniversitelerin sağlıklı gelişimi yönünde yaptığı kaydedildi.  YÖDAK’ın üniversiteleriden taleplerinin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

“İLGİLİ YAYIN ORGANINA DAVA AÇILDI”

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Açıklamada ayrıca, son dönemde bazı basın organlarında sürekli YÖDAK’ı  hedef alan anlamsız ve mesnetsiz haberlerin yer aldığı, YÖDAK’ın çalışmaz hale gelmesi için çaba harcandıığı bildirildi. Bahse konu yayın organı sahibi ile ilgili olarak YÖDAK Başkanı’nın geçen yıl açmış olduğu davanın sürdüğü, bu yıl tekrar yen bir dava açıldığı vurgulandı. Açıkamada, sözkonusu yayın organına dava açmak üzere resmi şirket ve gazete kaydı bulunamadığı da kaydedildi.

“AMAÇ YÖDAK’I ÇALIŞMAZ DURUMA GETİRMEK”

“Durum son derece açık olup YÖDAK’ın çalışmaz duruma getirilmek istendiği değerli milletvekilleri tarafından da anlaşılmalıdır.” denilen açıklamada,  YÖDAK Başkanı’nın tatillerde KKTC’de bulunma zorunluluğu olmadığı da ifade edildi. Buna rağmen konunun ilgili yayın organı tarafından sürekli abartılarark gündeme getirildiği ve bu şekilde YÖDAK başkanının hatta YÖDAK Yönetim Kurulu’nun çalışmadığı imajının yaratılmak istendiği vurgulandı. 

YÖDAK açıklaması şöyle devam etti:

“YÖDAK 2017 faaliyet raporunda 2017 yılı çalışmaları ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. YÖDAK 2017 yılından bu yana tek başına ilk kez denetimlere başlamış, 2008 yılında anlaşması yapılan ancak bugüne kadar gerçekleşmemiş olan YÖK ile ortak denetimi ilk kez gerçekleştirmiş, CEENQA toplantısını 2019 yılı için KKTC’ye aldırmış, Stratejik Planını hazırlamış, 30 yıldır kuruluş tüzüğü bulunmayan eski yeni tüm üniversitelerin kuruluş tüzüklerini, öğrenci disiplin tüzüklerini inceleyerek Başsavcılık ve mevzuata göndermiş, AB uyum sürecinde KKTC yeterlikler çerçevesi 5,6,7,8. Düzey çalışmalarını tamamlamış, Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Kayıt Kabul Kriterleri Tüzüğü hazırlamıştır. Bunun haricinde Yasanın aksak yönleri göz önüne alınarak yeni yasa çalışması ve mevcut yasa ile uyumlu 5 tüzük çalışması devam etmektedir. Yıllar bazında bakıldığında YÖDAK’ta 2006 yılında 188 karar, 2010 yılında 90 karar, 2016 yılında 110 karar, 2018 yılında ise 761 karar alınmıştır.2017 yılında yapılan toplantı sayısı 50,  2018 yılında yapılan toplantı sayısı 60’tır. 2017 yılında değerlendirilen program sayısı 141 olup 2019 yılında açma ön izni alıp YÖDAK’ta değerlendirilecek program sayısı Ocak ayı itibarı ile 158’dir. Dolayısı ile yeterince araştırıldığında YÖDAK’ın kısıtlı imkanlar ile son derece verimli çalıştığı gözlenebilecektir.”

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Anahtar Kelimeler:
Gülşah Manavoglu
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