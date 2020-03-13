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YÖDAK’tan online eğitim duyurusu

Yüksek Öğretim Denetleme, Planlama, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), YÖDAK ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) herhangi bir karar üretip bildirmediği sürece yükseköğretim kurumlarının online eğitim ve/veya uzaktan eğitim faaliyeti yapamayacağını bildirdi.

13 Mart 2020 Cuma 14:59
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YÖDAK’tan online eğitim duyurusu

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamada, eğitim kurumlarının  Bakanlar Kurulu kararıyla koronavirüs  nedeniyle  geçici bir süre tatil edildiği hatırlatılarak, bazı üniversitelerin online eğitim ve/veya uzaktan eğitim faaliyetlerine başladığı yönünde açıklamalar yaptıklarına dikkat çekildi.

Açıklamada üniversite ve yükseköğretim kurumlarına yönelik şu ifadeler kullanıldı:

“Bazı yükseköğretim kurumları ve/veya üniversitelerimiz tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin  eğitim  hayatlarından geri kalmasını önlemeye yönelik olarak iyi niyetli olarak online eğitim ve/veya uzaktan eğitim faaliyetlerine başlamış olsalar dahi daha sonraki süreçte işbu uygulamaları gerek öğrencilerin derslere devam zorunluluğu gerekse ders ve müfredat takibi ve özellikle örgün öğretime başlama izni olan programların sanki online eğitim ve/veya uzaktan eğitim faaliyeti yapmalarına ilişkin öğretime başlama izni varmış gibi kamuoyu nezdinde  yanıltıcı bir sonuca neden olması muhtemel  bulunmaktadır.

Sonuç itibariyle YÖK ve YÖDAK tarafından işbu olağanüstü dönemde online eğitim ve/veya uzaktan eğitim faaliyetlerinin yapılabileceğine ilişkin herhangi bir karar üretilip böyle bir karar bildirilmediği sürece online eğitim ve/veya uzaktan eğitim faaliyeti yapılamayacağını kamuoyuna duyururuz.”

Anahtar Kelimeler:
YÖDAKKoronavirüsCoronavirüs
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