Yoğun bakım hemşiresi pozitif!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde son 2 günde tespit edilen 3 vakanın ardından, personel arasında bugün bir yeni vakaya daha rastlandı. Yoğun bakım hemşirelerinden birisinin covid-19 pozitif olduğu öğrenildi.

Hastane çalışanları arasında tespit edilen pozitif vakalardan sonra tüm hastane çalışanlarına PCR testi yapılırken yoğun bakım da görev yapan bir hemşirenin de korona virüs testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.

Yoğun bakım hemşiresinin pozitif çıkmasının ardından, temas takip ekipleri, temaslıları araştırıyor. Hastanede tespit edilen toplam vaka sayısı ise 4’e yükseldi.