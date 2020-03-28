Yoğun bakım hemşiresinden halka çağrı!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğum bakım hemşirelerinden Fatoş Avcil, sosyal medya hesabından halka çağrıda bulundu. Avcil, "Biz nefesimiz yettiği kadar buradayız, sen de lütfen evde kal KKTC”dedi.
İşte Avcil’in paylaşımı:
‘Biraz daha yakından bakın çünkü ben bile yakından bakmadan kendimi tanıyamıyorum…
Biz buradayız
Biz elimizden gelenden fazlasını yapmaya hazırız…
İçerisinde 1 saatten fazla kaldığımızda nefes almakta zorlanıyoruz dediğimiz Covid-19 koruyucu kıyafetlerini artık daha uzun süre giymek zorundayız!
Neden mi?
Tedbirlere uymadık
Uyarıları dinlemedik
Kendimizi korumadık
Korumaya çalışanlara da izin vermedik
En kötüsünü yaptık evimizde kalmadık
“Bize bir şey olmaz” dedik.
Peki anne babalarımıza!
Biz nefesimiz yettiği kadar buradayız,
Sen de lütfen evde kal KKTC”
BRT
Elinize emeğinize sağlık. Haklısın. Emeğinin ve ezildiğinin farkındayız. ÇOK TEŞEKKÜRLER. İNAN Kİ HERKES SİZİ SÖYLER. SİZE MİNNETTARIZ. HEPİNİZİ ÖPTÜM.AMA UZAKTAN.
Gereksiz yere dolaşan orospu çocuğu olsun.
Covid-19 hastaları ile uğraşan sağlık ekibine sonsuz şükranlarımızı arzediyorum. Dilerim bu sağlik ekibine birer ay izin ve birer maaş da ikramiye ve birer tesekkür belgesi takdim edilsin.