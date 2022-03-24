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Girne'de feci olay!
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Yoğun bakıma alınan kişinin adı açıklandı!

Alsancak'ta gece yarısı yaşanan feci kazada yaralı olarak yoğun bakıma alınan 28 yaşındaki kadının ismi belli oldu.

24 Mart 2022 Perşembe 13:58
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Yoğun bakıma alınan kişinin adı açıklandı!
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Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

24.03.2022 tarihine, saat 01:00 sıralarında, Alsancak’ta, Girne-Güzelyurt Anayolu’nun 9-10’uncu kilometreleri arasında, Abdurrezzak YAPICI(E-33) yönetimindeki FC 540 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Olga SOTNICHENKO(K-28)’e çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Olga SOTNICHENKO kaldırıldığı Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde yapılan tedavisinden ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. FC 540 plakalı araç sürücüsü Abdurrezzak YAPICI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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