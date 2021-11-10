Künye
Kıbrıs 23
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde kokain bulundu!
Evinde kokain bulundu!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
7 Zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak!
7 Zanlı 4 gün daha...
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
banner107

Yoğun Bakımda 6 Hasta İyileşmeyi Bekliyor

KKTC'de son günlerde vaka sayısında artış devam ediyor.

10 Kasım 2021 Çarşamba 09:12
508 Okunma
Yoğun Bakımda 6 Hasta İyileşmeyi Bekliyor
banner108

KKTC'de son günlerde vaka sayısında artış devam ediyor. Vaka sayısına paralel olarak yoğun bakımda yatan hasta sayısı da artıyor. Yoğun bakımdakilerin çoğu aşısız ya da aşısı tamamlanmamış hastalardan oluşuyor.

Acil Durum Hastanesinde toplam 51 hasta tedavi görmekte. Yoğun bakımda toplam 6 hasta var. 3 hasta entübe, 1 hasta trakestomili, 2 hasta cpap ( basınçlı oksijen).

 Hastaların yaş aralığı 38- 89. 3 erkek - 3 kadın. Dünden beri sorulan soru,1 erkek hastanın hiv+ olduğu doğrumu. Evet doğru , gerekli ek önlemler de alınarak hem hiv+ ,hemde diğer hastaların tedavileri tüm titizlikle devam etmektedir.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6.

3 HASTA ENTÜBE

4 erkek, 2 kadın hastanın yattığı acil durum hastanesi yoğun bakım servisinde 3 hasta entübe edildi. 3 hasta ise solunum destek ünitesine bağlandı.

EN GENÇ HASTA 38, EN YAŞLI HASTA 89 YAŞINDA

Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören hastaların en genci 38, en yaşlısı 89 yaşında. Yoğun bakımdaki hastaların yaş dağılımı ve sağlık durumu ise şöyle:

89 Yaşında Kadın Hasta: Entübe 

64 Yaşında Erkek Hasta: Entübe 

38 Yaşında Erkek Hasta: Entübe 

83 Yaşında Kadın Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı

74  Yaşında Kadın Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı

62 Yaşında Erkek Hasta:  Solunum destek ünitesine bağlı

Kaynak : Haber Kıbrıs

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Su da zamlandı!
Su da zamlandı!
Şiddetli fırtına!
Şiddetli fırtına!
Acil Durum Hastanesi'nde doğum müjdesi
Acil Durum Hastanesi'nde doğum müjdesi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim