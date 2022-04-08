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Yoğun bakımda 'eylem' kararı!

KTHES ve KTHEB yatak sayısının az olması ve personel sayısının yetersiz olması nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin koroner yoğun bakım ünitesinde eylem kararı aldı.

08 Nisan 2022 Cuma 13:04
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Yoğun bakımda 'eylem' kararı!

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) Başkanı Ali Özgöçmen ortak bir basın açıklaması yaptı.

Başkanlar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin koroner yoğun bakım servisinde yaşanan etik ve bilim dışı uygulamaya son verilmesi için serviste eylem kararı aldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Koroner yoğun bakım ünitesinde yatak sayısından fazla hasta yatışı yapılması ve bu hastaların sedye üzerinde takip ile bakımlarının yapılması beklenmektedir. 

Yetersiz altyapı ve donanım ile bu hizmetin verilmesi hem hastalarımızın selameti açısından hem de yaşanması muhtemel olumsuzlukların mesleki geleceğimiz açısından son derece tehdit oluşturmaktadır.

Bu etik ve bilim dışı uygulamaya 12 Nisan 2022 sabah 07.00’den itibaren yatak sayımız olan 8’den fazla hasta yatışını kabul etmeyerek bir eylem modeli ile başlangıç yapacağımızı ve olumsuz bir hadisenin yaşanmaması için sağlık bakanlığı göreve davet ettiğimizi beyan ederiz.  

Koroner yoğun bakımda; Hemşire sayısının artırılması, yatak sayısının artırılması, altyapı eksikliğinin giderilmesi, etik ve bilim dışı uygulamaya son verilmesini talep ederiz.

Bakanlığın adım atmaması halinde eylem şeklimizi bir ileri safhaya taşıyacağımızı beyan ederken, bu eylemin vatandaşlarımızın insanca sağlık hizmeti almasına ve meslektaşlarımızın güvence altına alınmasına yönelik olduğunun altını çizer saygılar sunarız.”

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